Полиция сняла нарушителей самоизоляции с плота в Неве в Санкт-Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции нарушителей самоизоляции, сняв их с самодельного плота в Неве в Санкт-Петербурге, где они проводили инсценировку рукопашного боя, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Нарушителей ограничительных мер достали с акватории Невы. На самодельном плоту группа граждан участвовала в увеселительном мероприятии», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, участники акции установили на территории Галерной гавани в Шкиперском протоке деревянный плот, на котором инсценировали рукопашный бой.

«Сотрудники полиции пресекли правонарушение. В результате в отдел полиции доставили восемь граждан. В отношении них составлены административные протоколы по статье 8.6.1 закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении.

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В полицию доставлен также 38-летний организатор мероприятия, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2-2 КоАП «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка».