Появилась интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции

На интерактивной карте можно увидеть, какие ограничения в конкретном регионе уже отменили, а какие еще в силе.

На сайте Cтопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта России, с помощью которой можно ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в каждом регионе, узнать на каком этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, находится конкретный субъект.

Так, Ленобласть на карте отмечена оранжевым цветом, это означает, что регион находится на первом этапе снятии ограничений. Ранее мы сообщали, что с 15 июня в Ленобласти снимается ряд ограничений по COVID-19.