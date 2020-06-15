Вспышка COVID-19 зафиксирована в психоневрологическом интернате в Луге

Резкий суточный скачок по числу заболевших в Ленобласти — 73 — связан с обнаружением очага заболеваемости в Лужском психоневрологическом интернате.

До сегодняшнего дня в Ленобласти ежедневно выявляли порядка 50 новых случаев коронавирусной инфекции. 15 июня этот показатель подскочил до 73 человек. Резкий скачок связан с обнаружением очага заболеваемости в Лужском психоневрологическом интернате — там выявили 19 заболевших.

Ранее мы сообщали, что в регионе с начала пандемии выявили 3 626 случая COVID-19. Выздоровели 2 666 пациентов, скончались 23 человека.