Как ранее сообщал ivbg.ru, в магазине «Пятерочка» в Санкт-Петербурге сотрудники перепутали и поставили на полку бутылочки из-под «Агуши» с разлитым для продавцов санитайзером. Эту «воду» купил отец для своей двухлетней дочери.

Девочка сразу выплюнула воду и расплакалась со словами «водичка горячая». Родители промыли желудок ребенку, прополоскали рот и дали активированный уголь.

По итогам проверки установлено, что подготовленные для использования сотрудниками две бутылки антисептического средства попали на полку с водой в результате халатности директора и администратора магазина. Оба сотрудника будут уволены. Производитель не виноват.