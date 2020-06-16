Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдет 27 июня в формате телетрансляции – власти

Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдёт 27 июня в формате телетрансляции, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

«27 июня состоится Всероссийский «Выпускной вечер» для школьников страны. Его финальной частью станет праздник «Алые паруса», который в этом году пройдёт в телевизионном формате. Прямую трансляцию концертной программы проведёт 5-й канал. А кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига «Россия» по акватории Финского залива будут транслировать также и все центральные телеканалы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что традиционный праздник выпускников «Алые паруса» в этом году будет перенесён с улиц Петербурга в телевизионный формат для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города.

«Изменит свой привычный маршрут и бриг «Россия» с алыми парусами. В этом году кульминация праздника — его водно-пиротехническая часть — пройдёт не в акватории Невы, а в Финском заливе. За проходом брига «Россия» и фейерверком смогут наблюдать не только жители северной столицы, но и все россияне», — отмечается в сообщении.

Телезрители смогут увидеть концертную программу. Среди участников концерта будут: Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие. Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер Василий Бархатов. Ведущими «Алых парусов» по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

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Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество «Алые паруса». Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.