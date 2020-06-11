В этом году все выпускники получат аттестаты без экзаменов

Аттестаты без сдачи экзаменов получат как выпускники девятых, так и одиннадцатых классов. Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Выпускников, которые планируют поступать в средние профессиональные образовательные учреждения, зачислять без экзаменов по результатам аттестата. Для поступления в ВУЗы необходимо сдать ЕГЭ. Такие меры связаны с пандемией коронавируса.

Напомним, что ЕГЭ в этом году начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам подготовиться дистанционно. Те, кто не сможет сдать экзамен в июне, получат возможность сдать его в августе.