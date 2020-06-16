Водолазы просят о помощи в поисках утонувшего в реке Луга подростка

Тело ребенка, утонувшего в реке Луга в Кингисеппском районе Ленобласти, не найдено до сих пор. Водолазы просят помощи в поисках.

Водолазная группа “Добротворецъ” просят помочь дайверов и водолазов с полным комплектом для погружений и подводных охотников, также им понадобятся лодки. Поисково-спасательные работы будут проходить с 18 по 20 июня, сбор в 8.00. Добровольцам и спасателям предстоит обследовать водные акватории в районе поиска без вести пропавшего подростка.

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