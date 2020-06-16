Появились кадры с места обнаружения расчлененного мужского тела с грудными имплантами

Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить личность мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На берегу реки Мга, где 16 июня был найден расчлененный труп мужчины, работает следственно-оперативная группа. Как сообщают в пресс-служба следкома Ленобласти, тело имеет явные признаки насильственной смерти — осталось одно туловище без головы, ног и рук, но зато с грудными имплантами.

Уже назначена медицинская экспертиза. Также дополнительно обследуют место происшествия с участием водолазов. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личность убитого.

Напомним, расчлененное тело обнаружил накануне школьник, который решил искупаться в реке Мга.