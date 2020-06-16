Дело об убийстве заведено после того, как в реке в Ленобласти нашли расчлененное тело – СК

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в реке в Ленинградской области было обнаружено расчленённое тело мужчины, сообщает СУСК РФ по региону.

«Шестнадцатого июня из реки Мга Кировского района… извлекли тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти. Некоторые фрагменты тела были отчленены. По данному факту… возбуждено уголовное дело (по статье) «убийство», — говорится в сообщении.

Как отмечает областное следственное управление, в рамках расследования место происшествия будет дополнительно обследовано с помощью водолазов, а также следователей-криминалистов с соответствующей техникой. По делу назначена медицинская судебная экспертиза.

«Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению», – информирует СУСК по Ленобласти.

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