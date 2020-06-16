Онлайн-выпускной для школьников Ленобласти пройдет 17 июня

Трансляция онлайн-выпускного состоится в соцсетях и на региональном канале «ЛенТВ 24».

В этом году выпускной «Мы вместе!» для школьников Ленобласти будет проходить в онлайн-формате, об этом сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов. В этот день для виновников торжества прозвучат поздравления от Александра Дрозденко, известных музыкальных исполнителей, учителей и самих ребят.

Онлайн-выпускной будет вести известный певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. Для выпускников в прямом эфире споют ARTIK&ASTI и Niletto.

Трансляция начнется 17 июня в 17.00 в прямом эфире ЛенТВ24, в соцсетях и на YouTube. К празднику могут присоединиться не только виновники торжества, но и все желающие.