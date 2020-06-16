Жители Ленинградской области смогут сами распоряжаться частью бюджетных денег

Губернатор Ленинградской области реализует программу «От инвестиций в экономику к инвестициям в человека». В рамках программы, являющейся также и предвыборной, в регионе будут введены инновационные социальные стандарты, когда жители сами могут решать, на что направить деньги.

Инвестиционные программы региона в районы будут создаваться на основе расчета на одного жителя. И жители районов сами смогут выбирать, куда направить полученные районом инвестиции. Например, если людям нужны новые поликлиника или бассейн – именно они и будут построены.