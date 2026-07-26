Певица Лариса Долина обзавелась новой квартирой после скандала с «метрами» в Хамовниках, проданными под влиянием мошенников. Жилье артистке подарили друзья.
«Я перевернула эту страницу. Потому что сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. Это новый дом, там сделан новый ремонт», - рассказала певица журналистам на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово».
В августе 2024 года Долина рассказала, что стала жертвой мошенников. которые вынудили ее продать квартиру в центре Москвы, вырученные от продажи средства отдать им. Певица оспорила сделку купли-продажи квартиры, что спровоцировало длительные судебные споры с новой владелицей квартиры Долиной – Полиной Лурье. В итоге разбираться в этом вопросе пришлось Верховному суду России. Тот указал, что «метры» должны остаться за Лурье.