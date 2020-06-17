Дело завели после столкновения при рулении самолетов в «Пулково», ущерб превысил 1 млн руб

Следователи завели уголовное дело по факту инцидента в аэропорту «Пулково», где при рулении один самолёт зацепил крылом хвостовую часть другого самолёта, сообщает СК России.

Согласно данным следствия, 14 июня при подготовке к взлёту по маршрутам следования на пересечении рулевой дорожки и взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Пулково» произошло столкновение левого крыла воздушного судна Airbus А-20N, следующего рейсом по маршруту «Санкт-Петербург-Иркутск», с хвостовой частью воздушного судна А320 VP-BDL, следующего рейсом по маршруту «Санкт-Петербург-Калининград».

«Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

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Как заявили в СК, в результате столкновения причинён крупный ущерб размером свыше одного миллиона рублей.