Фото: в гараже в Сертолово нашли склад с пистолетами, автоматами и взрывчаткой

В полицию Всеволожского района 15 июня обратились представители гаражного кооператива «Автомобилист», расположенного на улице Ларина в Сертолово. В повале одного из гаражей они нашли схрон с оружием.

Обнаружены: пистолеты «ТТ», пять иностранных автоматов, автомат Калашникова, пять самодельных взрывных устройств, приводящихся в действие радиоприемниками и мобильными телефонами, более 100 патронов, несколько гранат, противопехотная мина, глушители и оптические прицелы.

Владельца гаража разыскивают. Изъятые боеприпасы и оружие отправлены на экспертизу.