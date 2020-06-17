Валентина Матвиенко предлагает разработать программу реновации жилья для всей России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что программу реновации нужно распространить по всей стране.

«Тема расселения граждан из ветхого жилья очень важная. Надо программу реновации (распространить) по всей стране, выработать правила, принять законы. Сделать ее экономически выгодной для инвесторов», — сказала спикер в среду на пленарном заседании палаты.

Она подчеркнула, что без инвесторов никаких государственных средств на это не хватит.