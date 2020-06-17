Спасатели вывели заблудившихся подростков из леса под Щеглово

Дети на велосипедах заехали в лес у дачного массива «Дунай» под поселком Щеглово и не могли самостоятельно вернуться.

Сообщение о заблудившихся детях 12, 13 и 15 лет поступило в экстренные службы днем 16 июня. Координаты заблудившихся вычислил цифровой алгоритм — на телефон детям отправили смс-сообщение со ссылкой на специальный сайт. Эта информация доступна только поисково-спасательному отряду «Экстремум».

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Через два часа детей вывели из леса. Медицинская помощь им не понадобилась.