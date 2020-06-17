Ленобласть предложила цифровой сервис для прогнозирования рынка труда

Ленинградская область принимает участие в международном конкурсе World AI & Data Challenge. Эксперты в сфере цифровых технологий отметили кейс региона по созданию цифрового сервиса для прогнозирования ситуации на рынке труда.

Теперь экспертам предстоит подобрать решение для реализации проекта, организаторы привлекут ИТ-специалистов.

Разработчики могут предложить свои варианты решений до 31 августа 2020 года. Для этого Агентство стратегических инициатив вместе с более 70 региональными «Точками кипения» организуют серию масштабных онлайн data-хакатонов (мероприятия, направленные на решение конкретных вопросов).

Для лучших предусмотрен призовой фонд от 1,5 млн рублей, а также вычислительные мощности, обучающие программы и подписки на сервисы.