Биолог Павел Глазков снял сюжет о краснокнижном ремезе

Автор и ведущий канала о животных “Каждой твари по паре” Павел Глазков снял новый сюжет о птице, занесенной в Красные книги Петербурга и Ленобласти.

Отмечается, что ремез почти вдвое меньше воробья. Их гнезда напоминает теплую шерстяную рукавицу с недовязанным большим пальцем. Дом всегда строит самец, для этого он использует волокна тростника, травинки, листья, животный и растительный пух.

Но самое интересное то, как ремез прикрепляет гнездо к ветке. Держа в клюве травинку, птица кружит вокруг ветви, наматывая строительный материал. Как бабушки раньше накручивали шерсть на веретено. На стройку уходит около недели.

Несмотря на легкий строительный материал, гнездо у ремеза получается необычайно крепким — они выдерживают морозы и ветра.

Павел Глазков отмечает, что самец и самка встречаются только на короткий период до момента откладки яиц. Затем один из членов пары — это может быть, как самец, так и самка — навсегда покидают своего партнера, оставляя его насиживать кладку и выкармливать птенцов на протяжении двух недель. Вне гнезда заботливый родитель будет еще пару недель подкармливать своих деток.