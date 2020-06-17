В Сланцах и Пикалево продолжат развивать производство цемента

Сегодня, 17 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей встречи с президентом «Евроцемент груп» Ашотом Хачатурянцем подчеркнул, что регион намерен продолжать политику по развитию производства в Пикалево и Сланцах.

«Ленинградская область сегодня является лидером по производству строительных материалов, наши предприятия полностью обеспечивают стройки Петербурга, области и других регионов. На заводах холдинга «Евроцемент груп» в Пикалево и Сланцах в последние годы прошла масштабная модернизация», — сообщил глава региона.

От обратил внимание, что инвестиции холдинга помогли улучшить качество продукции, увеличить объемы производства, а также сохранить коллектив предприятий.

В свою очередь, президент «Евроцемент груп» рассказал правительству Ленобласти о деятельности цементных предприятий холдинга в Пикалево и Сланцах, реализованных инвестпроектов и планах развития заводов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, на «Петербургцементе» построена собственная электростанция, а «Пикалевский цемент» провел глубокую модернизацию помольных отделений. На эти проекты холдинг направил более 1,5 млрд рублей.