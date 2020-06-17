Петербуржцы оплатили штраф медсестры, наказанной за расстегнутый костюм в приезд Беглова

Медсестру из «Ленэкспо» оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что он расстегнула молнию и сняла капюшон на защитном костюме в день приезда губернатора Беглова. Неравнодушные жители Санкт-Петербурга пришли на помощь 20-летней девушке и скинулись ей на штраф.

Анастасия Муравьева закончила медицинский колледж в 2020 году и месяц отработала с больными COVID-19 в «Ленэкспо». Девушка лишь на пару минут расстегнула молнию, сняла маску и очки, чтобы не потерять сознание от жары. Однако в этот день в «Ленэкспо» приезжал губернатор Беглов. Хотя пациентов рядом не было, маневр медсестры заметили и сообщили, куда следует.

Суд оштрафовал Анастасию на 15 тысяч рублей 17 июня. Однако совершенно незнакомые люди из социальных сетей скинулись и перевели ей на карту даже больше, чем нужно. Излишек денег девушка отправила в фонд помощи онкобольным детям.