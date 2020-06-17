Исторический максимум: бензин Аи-95 рекордно подорожал

Согласно данным на 17 апреля, цена тонны бензина Аи-95 поднялась на 0,87% — до 56,751 тыс. рублей на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Такой показатель является рекордным за всю историю торгов.

С начала июня рост составил более чем на 9%. Эксперты утверждают, что это связано с дефицитом бензина Аи-95. При этом спрос на него продолжает расти. А президент Независимого топливного союза Павел Баженов предупредил, что за ростом биржевых последует увеличение розничных цен.

По данным Росстата, в первую неделю июня бензин Аи-95 подорожал на 0,2%. Рост цен был зафиксирован в столицах 45 регионов.

Стоимость топлива марки «Регуляр-92», по состоянию на 17 июня, выросла на 24% — до 49,77 тыс. рублей за тонну. Цена летнего дизельного топлива по сравнению с концом апреля выросла на 9,1% — до 47,77 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов — в три с половиной раза, до 29,18 тыс. рублей за тонну.