В Ленобласти возле «Меги Парнас» произошёл пожар – видео

Рядом с торговым центром горел строительный мусор.
Источник: 78.ru
По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 21:05.
Прибывшие на место происшествия спасатели тушили строительный мусор. Пожар был ликвидирован в короткие сроки.
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Информация о пострадавших не поступала. По факту произошедшего будет проведена проверка.