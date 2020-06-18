В Ленобласти возле «Меги Парнас» произошёл пожар – видео

Рядом с торговым центром горел строительный мусор.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Источник: 78.ru

По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 21:05.

Прибывшие на место происшествия спасатели тушили строительный мусор. Пожар был ликвидирован в короткие сроки.

Вам будет интересно Четверых котят спасли из пожара в поселке имени Свердлова Вчера, 13 июня, в поселке имени Свердлова горел ангар площадью 500 квадратных метров, в котором едва не погибли четверо котят. О... 14.06.2020 280

Информация о пострадавших не поступала. По факту произошедшего будет проведена проверка.