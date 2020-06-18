В Ленобласти возле «Меги Парнас» произошёл пожар – видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Рядом с торговым центром горел строительный мусор.

Источник: 78.ru

По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 21:05.

Прибывшие на место происшествия спасатели тушили строительный мусор. Пожар был ликвидирован в короткие сроки.

Вам будет интересно
Четверых котят спасли из пожара в поселке имени Свердлова
Вчера, 13 июня, в поселке имени Свердлова горел ангар площадью 500 квадратных метров, в котором едва не погибли четверо котят. О...
14.06.2020 280

Информация о пострадавших не поступала. По факту произошедшего будет проведена проверка.