В акватории Финского залива появились дельфины — видео

В российской части залива их видели впервые почти за 100 лет.

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По информации Фонда друзей балтийской нерпы «ВКонтакте», в российской части Финского залива были замечены дельфины.

Впервые их заметили еще на финской стороне и вот теперь они приплыли в Ленобласть. По словам специалистов, дельфинов в этой части России не видели с 1935 года.