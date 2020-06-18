В акватории Финского залива появились дельфины — видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В российской части залива их видели впервые почти за 100 лет.

По информации Фонда друзей балтийской нерпы «ВКонтакте», в российской части Финского залива были замечены дельфины.

Впервые их заметили еще на финской стороне и вот теперь они приплыли в Ленобласть. По словам специалистов, дельфинов в этой части России не видели с 1935 года.

Вам будет интересно
В Финском заливе у берегов Финляндии заметили дельфинов-афалин
Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы не исключают, что афалины доберутся и до российской акватории, как это было с горбатым китом...
11.06.2020 364