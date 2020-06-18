В акватории Финского залива появились дельфины — видео

В российской части залива их видели впервые почти за 100 лет.
По информации Фонда друзей балтийской нерпы «ВКонтакте», в российской части Финского залива были замечены дельфины.
Впервые их заметили еще на финской стороне и вот теперь они приплыли в Ленобласть. По словам специалистов, дельфинов в этой части России не видели с 1935 года.
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11.06.2020 364