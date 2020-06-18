Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября – власти

Парад Победы в Петрозаводске пройдёт 30 сентября, сообщает управление пресс-службы главы Карелии.

«Парад Победы в Петрозаводске пройдёт 30 сентября. Он будет посвящён сразу трём знаменательным датам: 75-летию Великой Победы, 76-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков и 100-летию Карелии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение парада 24 июня в республике изначально не планировалось. Для проведения парада Победы в Петрозаводске была выбрана другая историческая памятная дата — 30 сентября. Это День освобождения республики от фашистских захватчиков (30 сентября 1944 года).

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Традиционно парад состоится на площади Кирова. В нем планируется участие войск Петрозаводского территориального гарнизона и сотрудников силовых структур, а также участие военной техники из состава частей Западного военного округа.