Сейчас нет сигналов о том, что ЕГЭ нужно еще раз переносить, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сейчас у нас осталось почти, так скажем, почти две недели до экзамена, чуть больше. Пока мы не видим сигналов и обеспокоенности министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. То есть они нам не сигнализируют о том, что экзамен надо переносить», — рассказал Музаев в рамках горячей линии по ЕГЭ-2020.

Когда объявлялось принятое расписание экзаменов, как напомнил Музаев, подразумевалось, что контроль развития ситуации сохранится.

«На сегодняшний день нет сигналов, говорящих о том, что экзамен необходимо переносить», — уточнил Музаев.