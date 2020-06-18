Сейчас нет сигналов о том, что ЕГЭ нужно еще раз переносить, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Сейчас у нас осталось почти, так скажем, почти две недели до экзамена, чуть больше. Пока мы не видим сигналов и обеспокоенности министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. То есть они нам не сигнализируют о том, что экзамен надо переносить», — рассказал Музаев в рамках горячей линии по ЕГЭ-2020.
Когда объявлялось принятое расписание экзаменов, как напомнил Музаев, подразумевалось, что контроль развития ситуации сохранится.
«На сегодняшний день нет сигналов, говорящих о том, что экзамен необходимо переносить», — уточнил Музаев.
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