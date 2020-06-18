В России могут ввести уголовную ответственность за кражу канализационных люков

За кражу люков водоканала и самовольное подключение к системам водоснабжения могут ввести уголовную ответственность. Соответствующий законопроект разработал глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

В качестве аргумента приводится факт, что петербургский водоканал в 2018 году в результате кражи люков получил убыток в сумме более 1,6 млн рублей, а в 2019 году — уже более 2 млн, передает «Интерфакс».

В документе отмечается, что, по данным из открытых источников, в Москве, Омске, Перми, Краснодаре похищают порядка 50-100 крышек люков ежемесячно. В свою очередь, открытые люки могут привести к травмам и даже гибели людей.