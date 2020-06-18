Расчлененное мужское тело с женскими имплантами принадлежало мигранту из Узбекистана

Правоохранительным органам удалось установить личность погибшего, чье расчлененное тело достали из реки Мга.

Убитым оказался 23-летний гражданин Узбекистана. В Россию он прибыл три года назад и жил на два города — Москва и Петербург. Об этом сообщает 47news.

Напомним, тело без рук, ног и головы, но с грудными имплантами обнаружил школьник, который решил искупаться в реке Мга. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Первая экспертиза показал, что все конечности были отпилены пилой посмертно. Расследование продолжается.