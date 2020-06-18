В Петербурге суд приговорил менеджера-мошенника, работавшего в автосалоне, к 2 годам условно

Московский суд Петербурга признал виновным Владимира в мошенничестве. Он являлся менеджером по продажам автомобилей с пробегом в автосалоне и не позднее 16 марта 2019 года совершил преступление.

Так, в течение рабочего дня при продаже автомобиля Volvo XC90 за 1,16 млн рублей злоумышленник убедил клиента в возможности внесения в кассу только части денег в размере 580 тысяч рублей в качестве аванса. Вторую часть клиент должен был передать злоумышленнику лично.

Владимир скрыл свои действия от руководства автосалона и заверил клиента в законности такого способа. Более того, он не был уполномочен на принятие денег от клиентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Менеджер получил от клиента наличные и обратил их в свою пользу, после чего фальсифицировал отчетные документы, которые предоставлял руководству.

Второй эпизод произошел 1 июня 2019 года. Владимир предъявил службе охраны свой личный пропуск и выехал на автомобиле марки Renault Logan с охраняемой территории автосалона. После этого менеджер продал автомобиль своему знакомому за 250 тысяч рублей, который также не был осведомлен о незаконности действий.

Подсудимый полностью признал вину и получил 2 года и 1 месяц условно с испытательным сроком 3 года. Суд взыскал с менеджера в пользу организации 530 тысяч рублей.