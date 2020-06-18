Александр Дрозденко рассказал о «расширенном» льготном проезде и прокомментировал поправки в Конституцию

В интервью телеканалу ЛенТВ24 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе будет действовать льготный проезд к учреждениям дополнительного образования.

Таким образом Александр Дрозденко разделяет позицию родителей касательно того, что необходимо «просто уметь слушать людей и делать выводы».

«Сейчас можно отправить ребенка в школу не на школьном, а на рейсовом автобусе. Но многие дети после школы получают и дополнительное образование, для чего нужно ездить в районный центр или соседний город, а льгот нет», — напомнил губернатор.

Инициативу о льготном проезде глава региона считает необходимой в силу того, что правительство Ленобласти в рамках социальных стандартов гарантирует бесплатно предоставить целый перечень услуг дополнительного образования. Таким образом регион гарантирует льготный проезд даже в случае, если родители отдают ребенка в частную секцию.

«Мы сейчас смотрим, как все это правильно сделать, но, возможно, для школьников проезд будет по единому проездному билету бесплатным», – добавил Александр Дрозденко.

Конституция

Александр Дрозденко напомнил, что Конституция России была принята в «смутное время» для страны, однако планируемые поправки не заменят первоначальный «фундамент» прав. При этом основной закон станет более современным.

«Эта Конституция, несмотря на то что и принималась в очень непростое время, время лихолетья, включает в себя фундаментальные основы – они правильные, и они все сохраняются. Но другое дело, что конституция улучшается. Основные поправки – это точечные поправки, направленные на улучшение качества конституции, как документа», – разъяснил глава региона.

Губернатор сообщил, что изменения, вынесенные на голосование, полностью выполняют запросы граждан и соответствуют социальным стандартам.

«Это уникальный шанс всем нам войти в историю. Не каждый может похвастаться, что он принимал участие в улучшении Основного закона государства. Конечно, это возможность каждому высказать свою позицию. Кто-то проголосует за, кто-то проголосует против. А самое главное, что мы все пришли и высказали свою позицию», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор Ленобласти напомнил, что россиянам дали возможность проголосовать в течение недели и на любом удобном участке. Кроме того, можно даже попросить приехать представителей Избиркома на дом.