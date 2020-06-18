Александр Дрозденко рассказал о «расширенном» льготном проезде и прокомментировал поправки в Конституцию

В интервью телеканалу ЛенТВ24 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе будет действовать льготный проезд к учреждениям дополнительного образования.
Таким образом Александр Дрозденко разделяет позицию родителей касательно того, что необходимо «просто уметь слушать людей и делать выводы».
Инициативу о льготном проезде глава региона считает необходимой в силу того, что правительство Ленобласти в рамках социальных стандартов гарантирует бесплатно предоставить целый перечень услуг дополнительного образования. Таким образом регион гарантирует льготный проезд даже в случае, если родители отдают ребенка в частную секцию.
Конституция
Александр Дрозденко напомнил, что Конституция России была принята в «смутное время» для страны, однако планируемые поправки не заменят первоначальный «фундамент» прав. При этом основной закон станет более современным.
Губернатор сообщил, что изменения, вынесенные на голосование, полностью выполняют запросы граждан и соответствуют социальным стандартам.
Губернатор Ленобласти напомнил, что россиянам дали возможность проголосовать в течение недели и на любом удобном участке. Кроме того, можно даже попросить приехать представителей Избиркома на дом.