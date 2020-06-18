Согласно ежедневному прогнозу погоды ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области 19 июня местами ожидают ливни и грозы с порывами ветра 15-18 м/с.

Кроме того, в Тосненском, Киришском, Тихвинском районах ожидается 3 класс пожароопасности.

Синоптики также обещают, что 20 июня в регионе местами ожидаются грозы.

Рекомендации для населения

МЧС призывает жителей региона воздержаться от использования открытого огня и разведения костров, походов в лес и выхода на водные объекты.

Основные правила безопасного поведения при грозе

Если вы в доме, то:

По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель — проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов.Если у вашего радио — или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Если вы на открытой местности:

Отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

Не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;

При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

Во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы — немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;

Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом;

Если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

Если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

Если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле;

Велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Если ударила молния:

Прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;

Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь

Рекомендации при сильном дожде

МЧС рекомендует при получении информации об обильных осадках воздержаться от поездок на личном транспорте, при этом по возможности оставаться в квартире или на работе. Следует включить средства проводного и радиовещания.

Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 01, 101,112;

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;

Воздержитесь от походов в лес и выходов на водные объекты.

Рекомендации для населения при сильном ветре

Следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, закрыть окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Категорически опасно нахождение в лесных массивах и на водных объектах;

Воздержитесь от походов в лес и выхода на воду.

Напоминаем: