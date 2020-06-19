Температурный рекорд вновь побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся до 32 градусов

Температурный рекорд второй день подряд превышен в Санкт-Петербурге, где в четверг днём воздух прогрелся до 32 градусов, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«Сегодня, 18 июня в Санкт-Петербурге был перекрыт абсолютный максимум дня. Температура воздуха достигла значения +32,1 градуса. Предыдущий рекорд составлял +31,3 градуса и был зафиксирован 115 лет назад», — говорится в сообщении.

Итоговое значение температуры воздуха будет известно в 21.00 мск, уточняют синоптики.

Как сообщалось, накануне в Петербурге была зафиксирована дневная температура +27,5 градусов, что также превысило рекорд 1905 года.

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Согласно данным на сайте Северо-Западного УГМС, сейчас в Петербурге около 30 градусов тепла, ветер не превышает 5 метров в секунду.