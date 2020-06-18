Фото и видео: в Ленинградскую область пришла гроза с сильным ветром

Автор: Илья Серов
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Сегодня вечером, 18 июня, Санкт-Петербург и Ленинградскую область врасплох застала гроза. Пользователи массово делятся в социальных сетях последствиями обильных осадков.

Примечательно, что некоторые стали очевидцами происходящего находясь у себя дома, однако другие вынуждены укрываться от дождя и ветра либо в помещениях, либо под небольшой крышей.

Видео: Morgan Shine

Видео: Тимур Галимуллин

Видео: Лина Ветер

ПЕРВЫЙ

 

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Где-то на Оборонной #штормитнемного

Публикация от Север (@seeeverrr)

ВТОРОЙ

 

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Это жесть!

Публикация от Ольга Пономарева (@pok72722018)

ТРЕТИЙ

ЧЕТВЕРТЫЙ

 

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Публикация от даниил (@da.niil1153)

ПЯТЫЙ

 

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Наконец пришла гроза. #гроза #погода #безфильтра

Публикация от henna_hel (@henna_hel)

ШЕСТОЙ

СЕДЬМОЙ

 

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Ливень

Публикация от jyldyza (@bechelova_jildiza)