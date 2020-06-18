Фото и видео: в Ленинградскую область пришла гроза с сильным ветром

Сегодня вечером, 18 июня, Санкт-Петербург и Ленинградскую область врасплох застала гроза. Пользователи массово делятся в социальных сетях последствиями обильных осадков.

Примечательно, что некоторые стали очевидцами происходящего находясь у себя дома, однако другие вынуждены укрываться от дождя и ветра либо в помещениях, либо под небольшой крышей.

Видео: Morgan Shine

Видео: Тимур Галимуллин

Видео: Лина Ветер

ПЕРВЫЙ

Посмотреть эту публикацию в Instagram Где-то на Оборонной #штормитнемного Публикация от Север (@seeeverrr) 18 Июн 2020 в 9:46 PDT

ВТОРОЙ

Посмотреть эту публикацию в Instagram Это жесть! Публикация от Ольга Пономарева (@pok72722018) 18 Июн 2020 в 9:53 PDT

ТРЕТИЙ

ЧЕТВЕРТЫЙ

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от даниил (@da.niil1153) 18 Июн 2020 в 9:53 PDT

ПЯТЫЙ

Посмотреть эту публикацию в Instagram Наконец пришла гроза. #гроза #погода #безфильтра Публикация от henna_hel (@henna_hel) 18 Июн 2020 в 9:56 PDT

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