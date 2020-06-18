Фото и видео: в Ленинградскую область пришла гроза с сильным ветром

Сегодня вечером, 18 июня, Санкт-Петербург и Ленинградскую область врасплох застала гроза. Пользователи массово делятся в социальных сетях последствиями обильных осадков.
Примечательно, что некоторые стали очевидцами происходящего находясь у себя дома, однако другие вынуждены укрываться от дождя и ветра либо в помещениях, либо под небольшой крышей.
Видео: Morgan Shine
Видео: Тимур Галимуллин
Видео: Лина Ветер
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ШЕСТОЙ
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Выложу, пока не стало мейнстримом этого дня 😹 за минуту до апокалипсиса, звук — божественен😍 после я ретировалась в комнату под плед от страха😹
СЕДЬМОЙ
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