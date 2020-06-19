Большинство россиян поддержали предоставление отцам отпуска после рождения ребенка

Большинство россиян считают, что отцам для укреплению семьи необходимо предоставлять отпуск после рождения ребенка.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 85% считают, что отцами необходимо предоставлять один месяц оплачиваемого отпуска в течение трех лет от рождения ребенка. 79% заявили, что папам необходима одна неделя дополнительного оплачиваемого отпуска в течение первого месяца после рождения ребенка.

При этом 83% граждан высказали мнение, что положительно скажется на семье введение отцовского капитала — дополнительной выплаты семьям при рождении третьего ребенка.