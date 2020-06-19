В Новогорелово начинается строительство детского сада и школы почти за миллиард рублей

Строительство идет по программе «Стимул». Ввод объектов в эксплуатацию состоится в 2022 году.

Стоимость строительства школы площадью 17 тысяч квадратных метров на 640 мест составляет 607,5 млн рублей, а детского садика площадью 6,7 тысяч квадратных метров на 280 мест — 297,7 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Новое Горелово», который сейчас находится на стадии итоговой проверки в Госстройнадзоре, позволит выполнить целевой показатель Минстроя России, поставленный перед регионом для софинансирования детского сада и школы на территории квартала по программе «Стимул».

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Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.