Во Всеволожском районе продолжается ремонт дорог

На Токсовском шоссе завершается ремонт участка от Мурино до Токсово, а на дороге Парголово — Огоньки дорожники укладывают асфальт по направлению к трассе «Скандинавия».

На Токсовском шоссе полностью уложен свежий асфальт, ставятся новые остановочные павильоны, выкрашенные в ярко-оранжевый цвет. По окончанию всех работ будет нанесена износостойкая разметка.

На Выборгском шоссе (региональная дорога Парголово — Огоньки) полным ходом идет обновление участка от поворота на деревню Медный завод до федеральной трассы «Скандинавия». Уже готова часть дороги по направлению к «Скандинавии».

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».