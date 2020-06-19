«Респираторный комплекс» увеличил выпуск продукции в 1,5 раза благодаря нацпроекту

Руководитель предприятия «Респираторный комплекс» из Всеволожского района Владимир Астахов рассказал о результатах участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Информация была озвучена на рабочем совещании с Владимиром Путиным.

Организация нарастила объем выпуска продукции в 1,5 раза, при сокращении времени «протекания процесса в потоке» в шесть раз. Это стало возможным благодаря поддержке экспертов Федерального центра компетенции, а также займам под 1 % из Фонда развития промышленности.

Полученная финансовая поддержка позволила закупить новое оборудование с комплектующими и расширить производство. Под новые рабочие помещения обустроили часть складов. С июля 2020 года организация планирует нарастить выпуск респираторов на 1,5 миллиона до пяти миллионов в месяц.

В марте «Респираторный комплекс» нанял 51 работника, в июне – 70. Средняя зарплата на предприятии составляет 62 тысячи рублей. Руководитель предприятия отметил необходимость внесения в национальный проект цифровизации промышленного производства, так как это поспособствует увеличению производительности труда.