Во Всеволожском районе будут судить за убийство отца, ударившего сына ножом

Правоохранители подозревают 55-летнего мужчину в убийстве сына в поселке имени Свердлова Всеволожского района. Преступление произошло 24 августа 2019 года.

По предварительной информации, у себя дома отец со своими взрослыми детьми распивали алкогольные напитки, в ходе чего между ними разгорелся конфликт на почве буйного поведения одного из сыновей. Тогда глава семейства схватился за нож и ударил оппонента в грудь.

В результате 31-летний мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба Следкома Ленобласти.

Уголовное дело направлено в суд.