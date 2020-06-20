Круизные компании, работающие на реках России, не намерены повышать цены на туристические поездки, несмотря на убытки, которые несет отрасль, заявил председатель совета директоров компании «Инфофлот» Александр Соснин.

«Понятно, что будут дополнительные затраты однозначно, начиная от закупки масок и дополнительных средств санитарной гигиены. Мы в компании даже не обсуждали повышение цен, то есть цена не повышалась. На 2021 год мы у себя в компании цены тоже пока не повышаем», — сказал он, выступая на онлайн-конференции, посвященной началу морской и речной пассажирской навигации в стране в 2020 году.

Соснин пояснил, что для круизников сейчас важнее всего начать навигацию, а потом смотреть, как сложится ситуация, сообщает РИА Новости.