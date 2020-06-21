Экологический рейд прошел в Кургальском заказнике

В силу хорошей погоды и частичного снятия ограничений туристы решили посетить Кургальский природный заказник в Кингисеппском районе. Мусор за собой убирают далеко не все.

Так, 20 июня сотрудники комитета по природным ресурсам и комитета экологического надзора провели совместный рейд в заказнике. Десятки нарушителей получил штрафы и буклеты с правилами поведения на охраняемых природных территориях, сообщает ЛенТВ24.