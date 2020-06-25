Международный культурный форум в Санкт-Петербурге может пройти в очной форме – министр

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила журналистам, что IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, который в этом году запланирован на 12-14 ноября, может пройти в очной форме.

Ранее в мае генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщал, что сроки проведения международного культурного форума в Петербурге не изменились.

«Мы обсуждаем проведение форума в режиме офлайн, в очном режиме. Мы ждём международную делегацию… При это часть гостей смогут остаться в уже в новой привычной для них форме существования онлайн, не посещая Санкт-Петербург по разным причинам», — сказала Любимова.

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В апреле Любимова сообщала, что подготовка к Петербургскому международному культурному форуму идёт в штатном режиме. По словам министра, пока планируется проведение мероприятий форума в полном объёме, но вместе с тем, понимая трудно прогнозируемую эпидемиологическую ситуацию, рассматриваются возможные цифровые форматы участия.