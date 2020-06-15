В Ленобласти стартовала регистрация на молодежный форум “Ладога”

В этом году межрегиональный молодежный образовательный форум “Ладога”в Ленобласти пройдет с 7 по 15 августа. Регистрация участников уже началась.

Для участия необходимо пройти регистрацию через АИС “Молодежь России”. По итогам отборочного тура в форуме примут участие 780 человек и 70 волонтеров.

С подробной информацией о Форуме можно познакомиться во “ВКонтакте” и Инстаграм. vk.com/ladogaforum и: @ladogaforumszfo.

Напомним, форум «Ладога» проходит в Ленобласти с 2009 года. Это уникальная образовательная и коммуникативная площадка для молодежи, где каждый может реализовать себя.