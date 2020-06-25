Кинотеатры в России могут открыть уже с 15 июля

Минкультуры планирует открыть кинотеатры к 15 июля, но это зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова. Добавив, что в первую очередь эпидемиологическая ситуация будет учитываться в крупных городах России, ведь именно в них сосредоточено наибольшее количество кинотеатров. Все регионы уже получили рекомендации Роспотребнадзора по открытию кинотеатров и возобновлению киносъемочной деятельности.

Ранее мы сообщали, что в шести районах Ленобласти, которые входят в “зеленую” зону по эпидемиологической ситуации, разрешили проведение массовых мероприятий.