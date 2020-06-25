Отправить документы на поступление в вуз можно не выходя из дома в Ленобласти

На федеральном портале госуслуг запущен сервис «Поступление в вуз онлайн».

Без личного посещения приемных комиссий и бумажных заявлений и не дожидаясь результатов ЕГЭ (итоги экзаменов будут переданы в вузы автоматически) можно подать документы в 54 российских государственных вуза. В их числе петербургские – архитектурно-строительный, университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича и политехнический университет Петра Великого.

Заявление можно корректировать даже после отправки. Сервис доступен при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

Напомним, что в этом году, выпускников, которые планируют поступать в средние профессиональные образовательные учреждения, зачислять без экзаменов по результатам аттестата. Для поступления в ВУЗы необходимо сдать ЕГЭ. Такие меры связаны с пандемией коронавируса.