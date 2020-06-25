Через два года в Усть-Луге появится новы ФОК, а затем и Дом Культуры

Сейчас идет подготовка для переноса коммуникаций. Строительство планируют завершить в 2022 году

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят ядом с детсадом на земельном участке в квартале «Ленрыба». Оба объекта осмотрел сегодня, 25 июня, глава Ленобласти. В перспективе рядом могут построить ДК — сегодня администрации Кингисеппского района поручили проработать предложения.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.