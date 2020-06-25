Детский садик с бассейном за 303,8 млн руб построят в Усть-Луге

Строящийся детский сад на 220 мест закроет потребность в местах для дошкольников в Усть-Луге.
Площадь трехэтажного здания, строительство которого идет в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области», составит более 6 тыс. кв. м. На его территории разместятся: бассейн, спортивный зал, зал для музыкальных занятий, пищеблок, медицинский блок, учебные классы. Подрядчик пообещал завершить строительство в марте-апреле следующего года.
Напомним, что для зачисления ребенка в государственный детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.
По всем вопросам необходимо обращаться в комитет по образованию муниципального района, на территории которого вы проживаете. Телефоны районных «горячих линий» можно посмотреть по ссылке.