Детский садик с бассейном за 303,8 млн руб построят в Усть-Луге

Строящийся детский сад на 220 мест закроет потребность в местах для дошкольников в Усть-Луге.

«Усть-Луга развивается, детский сад — один из самых востребованных жителями объектов. Работы идут по графику. Садик рассчитан на 220 мест, здесь будет хороший бассейн», — отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко во время осмотра строительной площадки.

Площадь трехэтажного здания, строительство которого идет в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области», составит более 6 тыс. кв. м. На его территории разместятся: бассейн, спортивный зал, зал для музыкальных занятий, пищеблок, медицинский блок, учебные классы. Подрядчик пообещал завершить строительство в марте-апреле следующего года.

Напомним, что для зачисления ребенка в государственный детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг , Региональном портале госуслуг , портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.

По всем вопросам необходимо обращаться в комитет по образованию муниципального района, на территории которого вы проживаете. Телефоны районных «горячих линий» можно посмотреть по ссылке.