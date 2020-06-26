В России переносится введение новых правил тюнинга автомобилей на 2021 год

Новые правила тюнинга автомобилей, которые должны были вступить в силу 1 июля 2020 года, перенесены на 1 февраля 2021 года.

Согласно новым правилам, автовладельцы должны будут получить в ГИБДД разрешение на внесение изменений в конструкцию машины и свидетельство о соответствии требованиям безопасности. Для этого нужно будет подать заявление и предъявить заключение предварительной технической экспертизы от испытательной лаборатории.

После этой процедуры водитель снова должен приехать в ГИБДД, чтобы получить свидетельство.