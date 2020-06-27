Кинотеатры, парки, торговые центры: в Ленобласти отменили ряд ограничений

Сегодня, 27 июня, постановлением правительства Ленинградской области в регионе разрешается работа торговых центров, ярмарок и торговля непродовольственными товарами вне ТЦ.

Кроме того, разрешается работа стоматологических клиник и библиотек, охота и рыбалка с соблюдением всех правил. В «зеленой» и «желтой» зонах разрешается работа кинотеатров, парков и бань. В «зеленой» зоне открыты театры при заполняемости не более половины зала с применением средств индивидуальной защиты.

Открытие торговых центров также обставлено целым рядом условий. Например, их площадь не должна превышать 36 тыс. кв. метров, обязательно использование масок, а в районах «красной» и «желтой» зон торговые залы не должны превышать 400 кв. метров и на одного посетителя должно приходиться не менее 4 кв. метров. В крупных торговых центрах, где площадь превышает 36 тыс. кв. метров, разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, салонов связи, продажа товаров первой необходимости, садово-огородного инвентаря, детских товаров, мебели, строительных товаров и табачных изделий. Маски обязательны.

Во всех районах Ленинградской области разрешена работа салонов красоты, парикмахерских и косметических салонов, однако клиенты и персонал обязаны носить маски. В «красной» и «желтой» зонах также необходимо наличие медицинской лицензии, иначе разрешены только процедуры ухода за волосами, бровями, ресницами, маникюр, педикюр, работа соляриев и лечебного массажа, при использовании не более 50% посадочных мест.

Кроме того, предприятия общественного питания также могут возобновить свою работу, однако в «красной» и «желтой» зонах будут ограничения — деятельность разрешена только в формате летних кафе и на террасах. При этом везде может использоваться максимум половина посадочных мест, должно соблюдаться расстояние между столиками в 1,5 метра.

Постановлением разрешаются спортивные тренировки в помещениях «красной» зоны, однако участие могут принимать группы до шести человек без использования раздевалок. В «желтой» зоне численность увеличена до 12 человек, в «зеленой» ограничений в этом разделе нет. При этом в «зеленой» и «желтой» зонах разрешена работа бассейнов.

Детские сады в «красной» зоне могут работать с группами до 15 человек, в «желтой» — до 17 человек, для «зеленой» зоны ограничений нет. Работа детских развлекательных центров и игровых комнат запрещена во всех районах.

Массовые мероприятия разрешены в «зеленой» зоне региона при обязательном использовании средств индивидуальной защиты.

Напомним, Ленинградская область поделена на «зоны» по принципу светофора:

«зеленая» зона — Бокситогорский, Волховский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский, Тихвинский районы;

«желтая» зона — Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Волосовский, Киришский и Выборгский районы;

«красная» зона — Всеволожский, Гатчинский, Тосненский районы и Сосновый Бор.