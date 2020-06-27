Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

По ее словам, из-за низкой ключевой ставки доходность депозитов лишь незначительно превышает уровень инфляции.

«Преимущество ИИС в том, что это безопасный инструмент работы с рынками, при должном уровне финансовой грамотности человек может получить большую доходность, чем просто оставляя деньги на депозите», — объяснила эксперт.

Индивидуальные инвестиционные счета позволяют самостоятельно проводить финансовые операции на бирже, в частности покупать акции и облигации, а также возвращать налоговый вычет. Счетом можно заниматься самостоятельно или перепоручить вложение средств управляющей компании.