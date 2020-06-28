Названы продукты, ускоряющие старение

По словам врача-диетолога консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Тамары Прунцевой, сильно переработанные продукты являются вредными.

Речь идет о продуктах, в которых содержатся, как минимум, пять добавок – красители, ароматизаторы, консерванты, загустители и другие. В эту категорию входят сосиски, колбасы, магазинные котлеты и другие полуфабрикаты, выпечка, молочные десерты, газировка.

Ученые полагают, что при несбалансированном питании сокращаются концевые участки хромосом – теломеры, ответственные за старение. По другой теории, старение кожи и организма происходит из-за увеличения количества свободных радикалов в клетках. Они образуются в том числе при термической обработке употребляемых продуктов.

Диетолог порекомендовала включить в рацион хлеб, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, а также употреблять около 400 грамм фруктов и овощей в сутки.

Ранее диетолог рассказала, кому противопоказан кефир. Она также развеяла миф о пользе кефира для желающих сбросить лишний вес.