В Выборгском районе более 100 человек боролись с лесным пожаром рядом с воинской частью

Вчера вечером, 27 июня, в результате возгорания сухой травы на территории Морозовского лесничества в Выборгском районе произошел природный пожар.

В пресс-службе ЗВО сообщили, что распространение огня остановлено силами водной пожарной команды общевойскового соединения Западного военного округа и пожарного расчета Морозовского лесничества Минобороны России.

На месте осуществили проливку местности, в которой задействовали около 100 военнослужащих, пять единиц техники и вертолет армейской авиации Ми-8 с ВСУ-5.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 30 га.

Ранее Приозерский район затянуло дымом из-за лесного пожара. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем — владелец находящегося рядом участка жег мусор, он него загорелся забор.